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وسائل إعلام: بايدن سيعلن اليوم صفقة عسكرية مع بريطانيا وأستراليا ضد الصين

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وسائل إعلام: بايدن سيعلن اليوم صفقة عسكرية مع بريطانيا وأستراليا ضد الصين
AP Carolyn Kaster
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سيعلن اليوم الأربعاء عن صفقة جديدة لتبادل التكنولوجيات العسكرية مع بريطانيا وأستراليا يعتقد أنها موجهة ضد الصين.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول في البيت الأبيض وموظف في الكونغرس الأمريكي تأكيدهما أن الصفقة ستقضي بتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بين الدول الثلاث في المجالات التكنولوجية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والمجال السيبراني والمنظومات تحت المائية والقدرات على تنفيذ ضربات عسكرية بعيدة المدى.

وأشار أحد المصدرين للموقع إلى أن الصفقة ستشمل بندا نوويا ستتبادل الولايات المتحدة وبريطانيا بموجبه مع أستراليا معرفتهما بشأن تطوير البنى التحتية الخاصة بالدفاع النووي.

وأوضح مصدرا الموقع أن الصفقة لا تذكر اسم الصين مباشرة، لكن معناها الضمني يكمن في اتخاذ الحلفاء الغربيين خطوة جديدة في سبيل التصدي لنمو الصين في المجالات العسكرية والتكنولوجية.

المصدر: "بوليتيكو"

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