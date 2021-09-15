"بوليتيكو": إدارة بايدن قد تزود أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"

أفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي بأن الولايات المتحدة قد تعيد بيع بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية اقتنتهما من إسرائيل إلى أوكرانيا.

وأشار "بوليتيكو" في تقرير نشره أمس الثلاثاء إلى أن إدارة بايدن منذ مارس الماضي صادقت على تقديم دعم عسكري من خلال التسليح والتدريب إلى أوكرانيا، بما في ذلك حزمة من المعدات والمساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار، غير أن بعض المشرعين في الكونغرس يريدون من البيت الأبيض فعل المزيد في هذا السبيل وقدموا لذلك تعديلا على قانون ميزانية الدفاع لعام 2022 المالي.

وأوضح الموقع أن هذا التعديل الذي تم دمجه في نسخة القانون الخاصة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ينص على إلزام البنتاغون بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن الخيارات المتاحة للبيع أو التسليم المحتمل لـ"منظومات موجودة من غير المرجح نشرها في المستقل القريب" إلى أوكرانيا.

ولا تشرح نسخة القانون الخاصة بلجنة القوات المسلحة ماهية تلك المنظومات الممكن تسليمها إلى أوكرانيا، غير أن موظفا في الكونغرس أكد لـ"بوليتيكو" أن بطاريتي "القبة الحدودية" اللتين اقتنتهما الولايات المتحدة من إسرائيل عام 2019 في مقدمة الخيارات المتاحة لأن هناك "عددا قليلا من المنظومات المناسبة القادرة على التصدي للخطر الذي تواجه أوكرانيا من قبل روسيا".

ولفت "بوليتيكو" إلى أن هذا التعديل لا يزال قيد النظر في مجلس النواب.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تواجه صعوبات ملموسة في جهودها الرامية إلى دمج "القبة الحديدية" ضمن منظومة القيادة والتحكم الخاصة بالجيش الأمريكي، لأن مواصفات هذه المنظومة تقضي بالحد من فعاليتها عند نشرها خارج إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران قد أعلن، في ظل إعلان كييف في مايو عن زيادة ميزانيتها الدفاعية، أن بلاده ترغب في اقتناء منظومات جديدة للدفاع الجوي، منها "القبة الحديدية".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام أوكرانية وإسرائيلية في الربيع الماضي بأن كييف ترغب باقتناء "القبة الحديدية" من تل أبيب مباشرة، غير أن مثل هذه الصفقة كانت ستكون معقدة، خاصة لأن حكومة إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع روسيا على عدم بيع أسلحة إلى خصوم بعضهما البعض.

المصدر: "بوليتيكو"