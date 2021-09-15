كوريا الجنوبية والصين تبحثان ملفي كوريا الشمالية والتعاون الثنائي

يجري وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جيونغ إيوي يونغ، ونظيره الصيني، وانغ يي، محادثات في سيئول اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع حول كوريا الشمالية والعلاقات الثنائية.

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ومن المتوقع أن يتبادل جيونغ ووانغ خلال محادثاتهما وجهات النظر حول التحركات الأخيرة لكوريا الشمالية ومناقشة الجهود المبذولة لدفع مساعي كوريا الجنوبية لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

ولا يستبعد أن يستخدم وانغ الاجتماع للحصول على دعم كوريا الجنوبية في مجموعة من القضايا الجيوسياسية الحساسة، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى حشد حلفائها وراء معارضتها لسياسات الصين في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ الغربية وبحري الصين الشرقي والجنوبي.

وسيناقش الجانبان أيضا التعاون في تعزيز التبادلات الثقافية الثنائية التي أعاقتها القيود المتصورة من الصين في أعقاب قرار سيئول 2016 باستضافة نظام أمريكي مضاد للصواريخ، وكذلك التعاون في جهود بكين لاستضافة دورة الألعاب الشتوية المقررة في فبراير بنجاح.

في وقت لاحق من اليوم سيجري وانغ زيارة مجاملة للرئيس مون جيه إن.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب التوترات العسكرية المتجددة الناجمة عن تجارب إطلاق كوريا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وإشارات إلى أن البلاد تستأنف تشغيل مفاعل نووي في مجمع يونغ بيون الأساسي.

وصل وانغ إلى سيئول أمس الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين. في إطار جولة آسيوية قادته إلى فيتنام وكمبوديا وسنغافورة.

المصدر: يونهاب