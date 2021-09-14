صحيفة: رئيس التشيك يدخل المستشفى
Sputnik
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قالت صحيفة "برافو"، إن الرئيس التشيكى ميلوس زيمان، توجه اليوم الثلاثاء إلى المستشفى العسكري المركزي في براغ.
وذكرت الصحيفة، أن زيمان وصل إلى المستشفى بعد الساعة 11:00 بقليل (12:00 بتوقيت موسكو)، وكانت برفقته زوجته إيفانا.
ووفقا للصحيفة، قد يكون تواجد الرئيس في المستشفى طويلا. ونوهت الصحيفة، بأن زيمان البالغ من العمر 76 عاما، يعاني من اعتلال الأعصاب في الساق. وبسبب هذا المرض، انتقل مؤخرا إلى استخدام كرسي متحرك.
ويشكو الرئيس التشيكي كذلك، من ضعف السمع وانخفاض ضغط الدم، وخضع سابقا لمراقبة أطباء مرض السكري.
المصدر: تاس
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