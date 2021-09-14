حزب العمال المعارض المعروف بدعوته للتعاون مع روسيا يفوز في الانتخابات بالنرويج

أفاد موقع Valg.no، بأن حزب العمال المعارض المعروف بتأييده للتعاون مع روسيا، فاز في الانتخابات البرلمانية بالنرويج.

وحصل الحزب المذكور على 26.4 في المائة من الأصوات، بعد فرز 100 في المائة من الاستمارات الانتخابية، في حين حصل حزب المحافظين الحاكم على 20.5 في المائة من الأصوات.

وفي وقت سابق، أعترفت إرنا سولبرغ رئيسة وزراء النرويج ورئيسة حزب المحافظين الحاكم، بهزيمتها وهنأت رئيس حزب العمال جوناس غار ستور، بالفوز.

جرت الانتخابات البرلمانية في النرويج، يوم أمس الاثنين، وتم خلالها انتخاب 169 نائبا. ويتم خلال الانتخابات في النرويج استخدام التمثيل النسبي وفقا للقوائم الحزبية في وتجري في 19 دائرة انتخابية.

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على مدى سنوات عديدة، كان حزب العمال أكبر قوة سياسية في المملكة. ومنذ الستينيات ترأس الحزب السلطة مرات عديدة، وفقط في انتخابات 2013 وجد نفسه في المعارضة. المصدر: نوفوستي