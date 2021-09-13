بريطانيا.. 1.2% من وفيات كورونا هذا العام كانت للمطعمين بشكل كامل

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يشكلون فقط 1.2% من حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بكورونا، في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وبحسب البيانات، تم تسجيل 51281 حالة وفاة بين 2 يناير و2 يوليو، على الرغم من أن العدد يشمل الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس قبل تطعيمهم.

من بين هذه الوفيات، كانت 458 (0.8٪) لأشخاص توفوا بعد 21 يوما على الأقل من جرعة اللقاح الثانية و256 حالة وفاة (0.5٪) كانت لأشخاص تم تطعيمهم بالكامل وأصيبوا بالفيروس بعد 14 يوما على الأقل من تلقي الجرعة الثانية.

هذا وقدرت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن فعالية الجرعتين ضد دخول المستشفى مع الإصابة بمتغير "دلتا " والتي تعد الآن السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة كانت حوالي 94٪.

يذكر أن بريطانيا تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والثامن من حيث الضحايا.

المصدر: "الغارديان"