"طالبان" تنفي إصابة أو مقتل نائب رئيس حكومتها الملا برادر
أكدت حركة "طالبان" اليوم الاثنين أن ما أشيع عن مقتل النائب الأول لرئيس الوزراء بالوكالة في حكومتها الملا عبد الغني برادر، غير صحيح وأن "كل هذا دعاية للعدو لا أساس لها من الصحة".
جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم حركة "طالبان"، محمد نعيم، عبر "تويتر"، وأشار فيها إلى أن مثل هذه الشائعات "دعاية للعدو لا أساس لها من الصحة".
كما نشر نعيم مقطعا صوتيا نسبه لبرادر جاء فيه: "كانت هناك أخبار في وسائل الإعلام عن موتي. خلال الليالي القليلة الماضية كنت مسافرا في رحلات. وأينما كنت في الوقت الحالي، فنحن جميعا بخير، جميع إخوتي وأصدقائي".
وأضاف برادر: "تنشر وسائل الإعلام دائما دعاية مزيفة. لذلك أرفضوا بكل شجاعة كل تلك الأكاذيب، وأؤكد لكم مائة بالمائة أنه لم يحدث شيء ولا مشكلة لدينا".
September 13, 2021
كما نشر نعيم مقطعا مصورا قال أنه "فيدیو جدید للسید الملا برادر آخوند في لقاء مع بعض وجهاء العشائر".
د محترم ملا برادر آخند نويې ويډيو له ځينې قومي مشرانو سره.— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) September 13, 2021
ويديو جديد محترم ملا برادر آخند با بعض
از بزرگان اقوام.
فيدیو جدید للسید الملا برادر آخوند في لقاء مع بعض وجهاء الأقوام. pic.twitter.com/8G9lkS42FI
جاء ذلك بعدما تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي شائعات عن وفاة برادر جراء إصابته بجروح في القصر الرئاسي في العاصمة كابل جراء اقتتال داخلي.
المصدر: وكالات
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