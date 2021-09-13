وكالة: "طالبان" تعثر على ملايين الدولارات وسبائك ذهب في منزل أمر الله صالح (فيديو)

عثر مسلحو "طالبان" على حوالي 6 ملايين دولار و15 سبيكة ذهب في منزل تابع لأمر الله صالح، الذي أعلن نفسه رئيسا لأفغانستان، في ولاية بنجشير، حسبما أفادت وكالة "خامه برس" اليوم الاثنين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو يظهر فيه عناصر "طالبان" الثروة التي قالوا إنهم عثروا عليها في منزل صالح.

This is the video of money stolen by Amrullah Saleh. Around 6.5 million US dollars and goldbricks were found at his house.

This is only the tip of the iceberg. Taliban pic.twitter.com/rpYSutAnIJ — Afghanistan 24/7 (@AfghanUpdates) September 13, 2021

وأكد مصدر في "طالبان" لوكالة "نوفوستي" أنه "تم العثور على مبالغ طائلة" في منزل صالح الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق أشرف غني.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق بهذا الشأن من صالح وممثلين عنه.

المصدر: "نوفوستي"