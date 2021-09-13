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هزة أرضية بقوة 6.2 درجة في الأرجنتين

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هزة أرضية بقوة 6.2 درجة في الأرجنتين
emsc-csem.org
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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين فجر اليوم الاثنين، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

ووفق تقديرا أولية، فإن مركز الزلزال يقع على بعد 76 كم شمال غرب بلدة سان أنطونيو دي لوس كوبريس و175 كم غرب مدينة سان سلفادور دي خوخوي، وعلى عمق 176 كيلومترا تحت سطح الأرض.

لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

المصدر: وكالات

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