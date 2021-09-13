بايدن يعلن وقوع كارثة طبيعية كبرى في كاليفورنيا

قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مرسوما يعلن وقوع كارثة طبيعية كبرى في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات المسماة "كالدور فاير".

وأمر الرئيس الأمريكي، بتقديم مساعدات فيدرالية للسلطات المحلية.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "أعلن الرئيس جو بايدن اليوم وقوع كارثة طبيعية كبرى في كاليفورنيا، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية كإضافة للجهود المحلية ولجهود الولاية في المناطق المتضررة من حريق كالدور".

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تقديم التمويل الفيدرالي للسلطات المحلية بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الربحية، بهدف تغطية تكاليف أعمال الطوارئ أو إصلاح أو استبدال المرافق" المتضررة من الحريق في دائرة إلدورادو.

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في 1 سبتمبر، وقع بايدن مرسوما أعلن فيه فرض حالة طوارئ في كاليفورنيا بسبب انتشار الحريق.

ويضمن المرسوم، المساعدة لسلطات كاليفورنيا من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في البلاد.

خلال جولة في كاليفورنيا اليوم الاثنين، سيزور بايدن مقاطعة ساكرامنتو، وكذلك إلدورادو ليطلع على آثار حرائق الغابات.

بدأ حريق كالدور في منتصف أغسطس. ووفقا للأنباء الواردة، تم حتى الآن احتواء 65٪ من الحريق. وأسفر هذا الحريق عن إصابة خمسة أشخاص، ودمرت النيران قرابة ألف مبنى.

المصدر: تاس