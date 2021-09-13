زلزال بقوة 5,2 درجة يضرب شمال شرقي إيران
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ضرب زلزال بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين ضواحي مدينة قوجان في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء لجامعة طهران بأن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 8:32 من صباح اليوم وعلى عمق 6 كيلومترات من باطن الأرض.
هذا ولم تصل حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة عن هذا الزلزال الذي وقع على بعد 107 کیلومترات من مدينة مشهد المقدسة.
وكان مركز الزلزال الذي شعر به سكان مدينة مشهد المقدسة على بعد 30 كيلومترا عن مدينة قوجان.
المصدر: فارس
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