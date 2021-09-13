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إصابة 3 أشخاص بحادث طعن في كندا

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إصابة 3 أشخاص بحادث طعن في كندا
Globallookpress
عناصر من شرطة مدينة مونتريال الكندية (صورة أرشيفية)
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أصيب ثلاثة أشخاص بجروح نتيجة تعرضهم لحادث طعن من قبل رجل مجهول في مدينة مونتريال الكندية بعد ظهر أمس الأحد.

وذكر الإعلام المحلي أن المصابين هم رجلان وامرأة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واعتقلت الشرطة المشتبه بتنفيذه الهجوم ونقل إلى المستشفى أيضا.

ولم تفد الشرطة بتفاصيل الحادث، إلا أنه يشتبه في أن يكون الهجوم من مظاهر العنف الأسري.

المصدر: وسائل إعلام كندية

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