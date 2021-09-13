إصابة 3 أشخاص بحادث طعن في كندا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح نتيجة تعرضهم لحادث طعن من قبل رجل مجهول في مدينة مونتريال الكندية بعد ظهر أمس الأحد.

وذكر الإعلام المحلي أن المصابين هم رجلان وامرأة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واعتقلت الشرطة المشتبه بتنفيذه الهجوم ونقل إلى المستشفى أيضا.

ولم تفد الشرطة بتفاصيل الحادث، إلا أنه يشتبه في أن يكون الهجوم من مظاهر العنف الأسري.

4 people in critical and life-threatening condition after stabbing in Côte-des-Neiges. The suspect was among those injured and has been arrested.https://t.co/u7Jww3auTd — CBC Montreal (@CBCMontreal) September 12, 2021

المصدر: وسائل إعلام كندية