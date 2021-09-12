تركيا تسجل 243 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية الأحد 243 وفاة و21352 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

وحسب الوزارة بلغ عدد المتعافين من كورونا في تركيا 25 ألفا و606 أشخاص، إثر إجراء 310 آلاف و546 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد.

فيما ارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 101 مليون و748 ألفا و658 جرعة.

المصدر: "الأناضول"