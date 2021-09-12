"طالبان" توضح موقفها إزاء هجمات الـ11 من سبتمبر

أعلنت حركة "طالبان" التي عادت إلى السلطة في أفغانستان أنها أعربت عن إدانتها لهجمات الـ11 من سبتمبر قبل 20 عاما.

ونفى المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" سهيل شاهين في حوار مع قناة Geo News الباكستانية، صحة ادعاءات مفادها أن الحركة كانت تنوي إجراء مراسم تشكيل حكومتها الجديدة في ذكرى الهجمات الدموية.

وتابع: "قلنا قبل 20 عاما إن الأفغان لم يشاركوا في هذا الهجوم الإرهابي وأعربنا عن إدانتنا له".

وذكر شاهين أن "طالبان" عقدت حينها مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن ضرورة تحديد المتورطين في هجمات 11 سبتمبر، وأبدت رغبتها في حل هذه المسألة عبر الحوار، محذرة من أي أن المحاولات الغربية لغزو أفغانستان محكوم عليها بالفشل.

وتابع: "لم يصغوا إلينا وقاموا بغزو أفغانستان، وانتهى ذلك بالنتيجة التي حذرناهم منها قبل 20 عاما".

وشدد شاهين على أن "طالبان" لم تكن على دراية بخطط تنظيم "القاعدة" لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مشيرا إلى أن سياسة الحركة تقضي بمنع استخدام أراضي أفغانستان لمهاجمة أي دول أخرى.

وتابع: "لا نريد أن تستخدم أراضي أفغانستان لتنفيذ أي عمليات، وننطلق من تجربتنا السابقة ونحن على استعداد لضمان ذلك".

ونفى صحة التقارير التي تحدثت مؤخرا عن التعاون بين "طالبان" و"القاعدة"، قائلا إن الحركة لا تزال ملتزمة بالاتفاق المبرم بينهما والولايات المتحدة في الدوحة في فبراير 2020 ولن تسمح لأي تنظيمات إرهابية، بما فيها "القاعدة" بممارسة أنشطتها في أفغانستان.

المصدر: Geo News