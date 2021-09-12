بالفيديو.. انهيار مبنى سكني في إسرائيل بعد يوم من إخلائه

انهار مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق في مدينة حولون بالكامل، بعد يوم من إجلاء سكانه بسبب خطورة حالته.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات وثقت لحظة انهيار المبنى اليوم الأحد.

תיעוד דרמטי מחולון: הבניין שדייריו פונו בשל הסכנה - קרס | צפו@omrimanivpic.twitter.com/3y8oBw7GCE — חדשות 13 (@newsisrael13) September 12, 2021

وأعلنت بلدية حولون أنها على أي حال كانت تخطط لهدم المبنى.

ويأتي ذلك بعد يوم من قيام السلطات بإجلاء سكان هذا المبنى (وعددهم 16 عائلة)، بسبب خطر انهيار وشيك، بعد أن سمعوا ضجة غامضة وتصدع هيكل المبنى وجداره.

واضطرت فرق الطوارئ إلى استخدام الأدوات الخاصة لإجلاء الناس من المبنى.

وسمحت السلطات اليوم، قبل ساعات من انهيار المبنى، لبعض سكانه بالعودة إليه لفترة وجيزة لأخذ بعض أغراضهم.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية