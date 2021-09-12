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وزير الصحة البريطاني: جونسون سيضع خطط التصدي لكورونا في الشتاء هذا الأسبوع

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وزير الصحة البريطاني: جونسون سيضع خطط التصدي لكورونا في الشتاء هذا الأسبوع
Reuters
بوريس جونسون
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قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضع هذا الأسبوع خططا لتعامل البلاد مع جائحة كوفيد-19 خلال الشهور الأكثر برودة.

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وأشار وزير الصحة البريطاني لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد إلى أن الحكومة قد ترفع بعض القيود مع الاعتماد على اللقاحات.

وأضاف جاويد: "ومع دخولنا فصلي الخريف والشتاء... سيضع رئيس الوزراء هذا الأسبوع خططنا للتعامل مع كوفيد على مدى الشهور القليلة القادمة".

وتابع "سنظل بالطبع راغبين في التحلي بالحرص الشديد، وفيما يتعلق بالسفر فهناك بعض القواعد التي ستظل سارية لكن بالنسبة لفحص البي.سي.آر المطلوب لدى عودتك إلى بريطانيا من بعض البلدان، أود أن أتخلص منه في أسرع وقت ممكن".

المصدر: رويترز

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