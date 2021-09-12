لأول مرة في "الغرب-2021" تنفيذ إنزال ليلي كبير بالمظلات

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات قوات الإنزال الجوي المتمركزة في بسكوف، نفذت لأول مرة في مناورات "الغرب-2021" الاستراتيجية، عملية إنزال ليلي كبير بالمظلات.

ووفقا للمصدر، شملت العملية هبوط أكثر من 600 شخص وإنزال 30 ناقلة جند مدرعة من طراز BMD-2K-AU و BMD-4M بالمظلات، في ميدان الرمي والتدريب "ستروغي كراسني".

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وأشار المصدر، إلى أنه تم تنسيق تنفيذ العملية، بمساعدة أنظمة الملاحة الحديثة وأجهزة الرؤية الليلية. بعد تجميع الأفراد والمعدات المعدات العسكرية التي تم إنزالها، قام المظليون، وفقا للسيناريو، بالاستيلاء على مطار ميداني، وتم تدمير عناصر العدو المفترض بمساعدات المدفعية والطيران الحربي.

وشارك في عمليات إنزال الأفراد والمعدات، أكثر من 20 طائرة نقل عسكرية من طراز "اليوشن-76". وتمت تغطية المظليين من الجو، بواسطة مروحيات من طراز "مي-8 " و"كاموف-50"، ومقاتلات من طراز "سو-30".

وخلال تحليق طائرات النقل، قامت طائرات الاستطلاع الراداري بعيدة المدى من طراز "أ-50" و"اليوشن-22"، بتوجيهها وتنسيق عملها.

تجري المناورات الاستراتيجية الروسية – البيلاروسية المشتركة مرة كل عامين. وتعتبر "الغرب-2021"، بمثابة المرحلة الأخيرة من التدريب العسكري هذا العام. وتجري هذه المناورات في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر في تسعة ميادين رمي وتدريب في روسيا وبحر البلطيق، وكذلك في خمسة ميادين تدريب في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي