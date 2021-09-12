اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى كورونا في الصين

قالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إنه تم تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة فوجيان الصينية، كما تم اكتشاف 18 شخصا يحملون الفيروس بدون أعراض.

ونقلت الوكالة، عن السلطات المحلية القول، إنه تم اكتشاف بؤرة تفشي المرض الجديدة، في قضاء سينيو قرب مدينة بوتيان.

ووفقا للتقييمات الأولية، تنتشر بين المصابين سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وأشارت الوكالة، إلى أنه بعد اكتشاف الحالة الأولى، أخذت السلطات 81938 عينة من السكان المحليين.

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وفقا لتقديرات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلى 224 مليون شخص. وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة في قائمة عدد المصابين، تليها الهند ومن ثم البرازيل.

المصدر: نوفوستي