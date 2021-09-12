بايدن يطرح سؤالا "غريبا": هل سنغزو كل مكان تتواجد فيه القاعدة؟

زار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس السبت، قسم الإطفاء التطوعي في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وتحدث قليلا للصحفيين.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات له، قال جو بايدن: "إنه يوم صعب بالنسبة لي ولجميع من فقد شخصا ما".

وأشاد بايدن بمجموعة من الركاب على متن الرحلة 93 لخطوط طيران "يونايتد آيرلاينز"، الذين سيطروا على قمرة القيادة وأعادوا توجيه الطائرة إلى حقل فارغ في ولاية بنسلفانيا، قائلا إنها "بطولة حقيقية".

وتطرق بايدن إلى محاولة بعض ركاب الطائرة استعادة السيطرة من عناصر تنظيم القاعدة الذين اختطفوها كجزء من الهجمات، قبل أن تسقط قرب شانكسفيل، مشيدا بتصريحات الرئيس السابق، جورج دبليو بوش، في وقت سابق في النصب التذكاري للرحلة 93.

وأوضح بايدن قائلا: "أعتقد أن الرئيس بوش ألقى خطابا جيدا حقا اليوم، حول من نحن، لسنا - جوهر من نحن غير منقسمين، إنها مجرد فكرة، لا أعرف كيف أشرح ذلك".

هذا وقام الرئيس الأمريكي بالدفاع عن طريقة تعامل إدارته مع الانسحاب من أفغانستان، قائلا: "من الصعب أن أشرح لأي شخص، كيف يمكنك الخروج؟"

وتساءل: "إذا كنت قد أخبرت أي شخص أننا سننفق 300 مليون دولار في اليوم لمدة عشرين سنة لمحاولة توحيد البلاد، بعد أن جلبنا بن لادن، بعد أن تم القضاء على القاعدة هناك - هل يمكن للقاعدة أن تعود؟ نعم، ولكن خمنوا، لقد عادت بالفعل إلى أماكن أخرى".

وأكمل جو بايدن: "ما هي الاستراتيجية؟ في كل مكان تتواجد فيه القاعدة، سنغزوها وتبقى القوات فيها؟ هيا!".

المصدر: "CNN"