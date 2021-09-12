ظهور شعاعين ضوئيين في سماء مانهاتن

قال مراسل "نوفوستي"، إن سكان نيويورك، شاهدوا شعاعين قويين من الضوء الأزرق في سماء المدينة، كرمز لبرجي مركز التجارة العالمي التوأمين اللذين تم تدميرهما في 11 سبتمبر 2001.

وذكر المراسل، أن هذا الحدث الذي يحمل اسم Tribute in light، يقام سنويا في هذا الوقت منذ عام 2002.

وتقع حزم الضوء على بعد 120 مترا من النصب التذكاري الوطني لأحداث 11 سبتمبر، ويقوم بتشكيلها 88 مصباحا كشافا.

وأشار المراسل، إلى أنه من الممكن ملاحظة كيف تتلون الطيور الطائرة باللون الأزرق عند دخولها ضمن الشعاع الضوئي.

ويقوم سكان المدينة وزوارها من السائحين، بالتقاط الصور على خلفية العمودين الضوئيين اللذين ينيران السماء في الليل.

المصدر: نوفوستي