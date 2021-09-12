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كامالا هاريس: المسلمون الأمريكيون تعرضوا للعنف والتمييز بعد أحداث 11 سبتمبر (فيديو)

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كامالا هاريس: المسلمون الأمريكيون تعرضوا للعنف والتمييز بعد أحداث 11 سبتمبر (فيديو)
Reuters
كامالا هاريس نائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن
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صرحت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الأمريكيين المسلمين تعرضوا للاستهداف والعنف والتمييز والممارسات العنصرية عقب أحداث الـ11 من سبتمبر 2001.

وأكدت هاريس أن المواطنين الأمريكيين وقفوا إلى جانب إخوانهم المسلمين الذين تعرضوا للعنف في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن الإنسانية هي ما يجمع الولايات المتحدة.

وأضافت أن أحداث 11 سبتمبر تذكر الجميع بأن التنوع الموجود في أمريكا هو مصدر قوتها.

وأشارت إلى أن هجوم 11 سبتمبر يذكّر الجميع بأن الوحدة تعتبر أمرا حتميا للازدهار وتعزيز الموقف الأمني للولايات المتحدة في العالم، مؤكدة أن استخدام أسلوب الرعب يعتبر أمرا خاطئا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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