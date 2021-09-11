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القاهرة تعلن عن مناورات مصرية هندية في المتوسط

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القاهرة تعلن عن مناورات مصرية هندية في المتوسط
RT
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أعلن الجيش المصري تنفيذ قواته البحرية مناورات عابرة مع قوات بحرية هندية في نطاق الأسطول الشمالي المصري بالبحر المتوسط.

وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم السبت أن التدريبات تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية "الإسكندرية" والفرقاطة الهندية INS TABAR.

وأشارت إلى أن فعاليات التدريب تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحرى فى مناطق العمليات بالبحر المتوسط.

ونوه البيان أن هذا التدريب هو الثاني من نوعه الذي تجريه الفرقاطة الهندية INS TABAR مع وحدات من البحرية المصرية بنطاق الأسطول الشمالي.

القاهرة تعلن عن مناورات مصرية هندية في المتوسط
RT
القاهرة تعلن عن مناورات مصرية هندية في المتوسط
RT

المصدر: RT

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