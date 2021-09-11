إيطاليا تسجل 57 وفاة و5193 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 57 وفاة و5193 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت.

وسجلت إيطاليا 129885 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر إجمالي في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي إصابات الفيروس في إيطاليا 4.6 مليون حالة حتى اليوم.

المصدر: "رويترز"