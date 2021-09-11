انفجار في مستودع للنفط في دونيتسك
Sputnik
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قال أليكسي كوليمزين رئيس بلدية دونيتسك، اليوم السبت، إن انفجارا وقع في مستودع للمواد النفطية في المدينة.
وذكر رئيس البلدية، أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث.
وأضاف كوليمزين القول: "وقع انفجار في منطقة كيروفسكي بالمدينة في مستودع نفط. وعلى الفور توجهت الهيئات المختصة إلى مكان الحادث للعمل هناك".
وأشار رئيس البلدية، إلى أن التحقيق جار لتحديد ظروف وأسباب الانفجار.
ولم يقدم كوليمزين أية تفاصيل عن الخسائر المادية التي نجمت عن الحادث، وهل أسفر عن وقوع إصابات بشرية.
المصدر: نوفوستي
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