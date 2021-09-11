"رويترز": مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى إيران

أفادت وكالة "رويترز" بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران هذا الأسبوع بهدف إجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي.

ونقلت الوكالة اليوم السبت عن ثلاثة دبلوماسيين يتابعون عن كثب أنشطة الوكالة قولهم إنه تم تأكيد زيارة غروسي التي تأتي قبل اجتماع جديد لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم ممثلين عن 35 دولة.

وذكر أحد الدبلوماسيين، حسب الوكالة، أن غروسي سيصل إلى طهران في ساعة مبكرة من صباح يوم غد الأحد وسيجتمع مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.

وأشارت "رويترز" إلى أن الزيارة تأتي بدعوة من طهران.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار التوترات حول برنامج طهران النووي وتعثر المفاوضات الجارية بين طهران والقوى الكبرى في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

المصدر: "رويترز"