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السفارة الروسية في كابل: مستمرون في تنظيم الرحلات

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السفارة الروسية في كابل: مستمرون في تنظيم الرحلات
Sputnik
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قال مصدر في السفارة الروسية في كابل، اليوم السبت، إن العمل لا يزال مستمرا حاليا في مجال تنظيم رحلات جوية لمغادرة أفغانستان والعودة إلى روسيا.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل وكالة "تاس": "يجري العمل حاليا في موضوع تنظيم رحلات جوية من أفغانستان".

في 25 و 26 أغسطس، نفذت وزارة الدفاع الروسية رحلات جوية من أفغانستان، لنقل مواطني روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، الذين تقدموا بطلبات إلى السفارة الروسية في كابل للمساعدة في العودة إلى بلادهم.

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وأكدت الخارجية الروسية، أن الأمر لا يتعلق بالإجلاء، بل "بالمساعدة في عودة هؤلاء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة بعد التغيير الحاد في الوضع العسكري السياسي في أفغانستان".

المصدر: تاس

 

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