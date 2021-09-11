الدفاع التركية: مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في هجوم بإدلب غربي سوريا
AFP ABDULAZIZ KETAZ / AFP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن "مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في هجوم خلال عملية تمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا".
ونشرت وزارة الدفاع على صفحتها في "تويتر" صورة للجندين.
September 11, 2021
ومنذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم "درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.
واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس 2016 السيطرة على 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمال سوريا.
المصدر: RT
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