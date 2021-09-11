 
مباشر

بوتين أول زعيم أجنبي اتصل بنظيره الأمريكي بعد هجمات 11 سبتمبر

أخبار العالم

بوتين أول زعيم أجنبي اتصل بنظيره الأمريكي بعد هجمات 11 سبتمبر
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9h8

قبل 20 عاما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول زعيم عالمي يتصل بالرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وفي ذلك الاتصال، أعرب الرئيس بوتين عن تعازيه وتضامنه وعن الاستعداد لمحاربة الإرهاب بشكل مشترك.

وفي الخطاب التلفزيوني، الذي ألقاه بوتين، أشار إلى أن الولايات المتحدة اصطدمت اليوم بهجمة لا سابقة لها من جانب الإرهاب الدولي.

وأعرب بوتين عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء للمصابين.

إقرأ المزيد
عشية إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. بايدن يدعو الأمريكيين إلى الوحدة والاحترام المتبادل
عشية إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. بايدن يدعو الأمريكيين إلى الوحدة والاحترام المتبادل

وشدد بوتين على أن "ما جرى للولايات المتحدة، يتجاوز الحدود الوطنية، وهو بمثابة التحدي الوقح للإنسانية المتحضرة كلها. وما حصل اليوم يؤكد آنية عرض روسيا لتوحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب".   

وبعد أن وصف الإرهاب، بطاعون القرن الحادي والعشرين، أشار بوتين إلى أن روسيا تعرف بالواقع الملموس، ما هو الإرهاب، وقال مخاطبا الشعب الأمريكي باسم الشعب الروسي: "نحن معكم، نحن بالكامل نقاسمكم الآلام، وندعمكم تماما".

المصدر: نوفوستي

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا