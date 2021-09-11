مصر.. تسجيل 433 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 433 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى خروج 532 متعافيا من المستشفيات ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 245325 حتى اليوم.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي المصابين في مصر بلغ حتى الجمعة 292018 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 16847 حالة.

المصدر: وكالات