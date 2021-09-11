مصرع 5 أشخاص بتحطم مروحية في ساحل العاج

أعلن رئيس أركان القوات المسلحة في ساحل العاج لاسينا دومبيا عن تحطم مروحية تابعة للجيش كانت في مهمة استطلاع على الحدود الشمالية للبلاد، ما أسفر عن مقتل 5 أفراد كانوا على متنها.

وأوضح دومبيا أن الاتصالات فقدت مع الطائرة وهي مروحية هجومية من طراز "مي-24" مساء الخميس.

وقال دومبيا إن المروحية تحطمت في منطقة تيهيني شمال شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

وأشار إلى أن التحقيق مستمر لتحديد سبب الحادث.

المصدر: د ب أ