الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي

وصل سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان اليوم الجمعة إلى مقر وزارة الخارجية الروسية.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن ذلك يأتي بعد استدعاء وزارة الخارجية لسوليفان اليوم، مشيرة السفير الأمريكي لدى وصوله إلى الوزارة رفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وأمضى سوليفان في الوزارة نحو 20 دقيقة ثم غادر.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله إن استدعاء السفير جاء بسبب تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات البرلمانية الروسية القادمة.

بدورها ذكرت وكالة "إنترفاكس" أن استدعاء سوليفان جاء على خلفية رفض السلطات الأمريكية منح ممثلين عن بعض وسائل الإعلام الروسية الاعتماد لحضور المراسم التذكارية بمناسبة الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك.

في غضون ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة لـ"نوفوستي" أن سوليفان عقد اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لبحث سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إقامة علاقات مستقرة مع موسكو.

المصدر: "نوفوستي" + "إنترفاكس"