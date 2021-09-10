زيلينسكي يرغب في "لقاء مفصل" مع بوتين

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، متحدثا عن الموقف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يملك الوقت الكافي للتفكير به، "ويهمه أكثر إذا كان بإمكاننا عقد لقاء مفصل".

وأضاف زيلينسكي، خلال منتدى YES Brainstorming اليوم: "بصراحة، ليس هناك ما يكفي من الوقت للتفكير فيه. أرجو أن لا ينزعج هو وبلاده لذلك. يهمني أكثر، هل يمكننا أن نلتقي بالتفصيل. ليس على مستوى التصريحات والأقوال، كما يفعل هو مع بعض البلدان، بل لنجتمع بحق ونتحدث بشكل مفصل أكثر مما كان عليه الحال في الاجتماع الأول في رباعية نورماندي".

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في وقت سابق، قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن الحديث مع بوتين سيكون صعبا ومعقدا للغاية، لكن يجب الذهاب إليه. وأضاف كوليبا أيضا أن كييف مستعدة للقاء بين زيلينسكي وبوتين، لكن يبدو أن موسكو تتجنب هذا اللقاء.

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين أكد بوضوح استعداده للقاء زيلينسكي، لأن العلاقات بين البلدين بحاجة إلى تصحيح، لكن سلطات كييف لا تبدي الإرادة السياسية لذلك.

المصدر: نوفوستي