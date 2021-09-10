وزير خارجية إسرائيل: إيران على وشك امتلاك سلاح نووي
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إيران أصبحت على وشك الحصول على ترسانة نووية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يمر دون رد.
يتبع..
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إيران أصبحت على وشك الحصول على ترسانة نووية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يمر دون رد.
يتبع..
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