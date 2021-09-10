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وزير خارجية إسرائيل: إيران على وشك امتلاك سلاح نووي

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وزير خارجية إسرائيل: إيران على وشك امتلاك سلاح نووي
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إيران أصبحت على وشك الحصول على ترسانة نووية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يمر دون رد.

يتبع..

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