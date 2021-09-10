المكسيك.. نحو 15 ألف إصابة و730 وفاة جديدة بكورونا
Reuters GUSTAVO GRAF MALDONADO
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس عن تسجيل 14828 إصابة و730 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و479 ألفا و999 حالة، وعدد الوفيات 266 ألفا و150 حالة.
وتلامس الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في المكسيك الـ3.5 مليون حالة بعد أن تجاوزت عتبة الـ3 ملايين في 11 أغسطس الماضي.
وترجح السلطات المكسيكية أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات قد يكون أعلى بكثير مما تم تسجيله رسميا.
المصدر: رويترز
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