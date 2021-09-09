نيكاراغوا تلاحق مؤلف "العقاب الإلهي"

أصدر القضاء في نيكاراغوا مذكرة توقيف بحق الكاتب سيرجيو راميريز مؤلف رواية "العقاب الإلهي" بتهمة "التآمر".

وتتهم نيكاراغوا راميريز الحائز على جائزة "سرفانتس" لعام 2017 في الأدب الإسباني، والمقرب السابق من الرئيس دانيال أورتيغا، بـ"التحريض على الكراهية" و"التآمر".

وتتهمه السلطات أيضا بتلقي أموال من مؤسسة "فيوليتا باريوس دي شامورو" المتهمة بتقويض سيادة البلاد، و"غسل الأموال".

وراميريز على خلاف منذ 1995 مع "جبهة التحرير الساندينية" التي يقودها أورتيغا. وغادر نيكاراغوا في يونيو الماضي، بعدما أدلى بإفادته كشاهد في التحقيق مع مؤسسة "فيوليتا باريوس دي شامورو".

وكان راميريز البالغ 78 عاما عضوا في الحكومة بعدما تولى الساندينيون السلطة في 1979، كما شغل منصب نائب الرئيس خلال الولاية الرئاسية الأولى لأورتيغا.

واتهمت حكومة نيكاراغوا نحو 34 معارضا بينهم مرشحون للرئاسة، بالمساس بالسيادة أو التآمر على الدولة بموجب قوانين وافق عليها البرلمان في ديسمبر الماضي.

وراميريز مؤلف رواية "العقاب الإلهي"، وحاصل على جائزة "ألفاغوارا" في 1998 على روايته "مارغريتا البحر جميل".

المصدر: وكالات