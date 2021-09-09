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شاهد.. "طالبان" تصدر أول تأشيرة لصحفي أجنبي

أخبار العالم

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Reuters Mohammad Ismail
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أصدرت حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان اليوم الخميس أول تأشيرة لصحفي أجنبي كي يعمل في أراضي البلاد.

ونشرت "طالبان" على حساب "الإمارة الإسلامية" في "تويتر" صورة للتأشيرة التي تم إصدارها إلى صحفي إيراني في معبر إسلام قلعة في ولاية هرات غربي أفغانستان.

ووضع على التأشيرة ختم "الإمارة الإسلامية".

المصدر: RT

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