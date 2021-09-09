وسائل إعلام: مسلح يحتجز 15 رهينة داخل مصرف في جورجيا

أفادت وسائل إعلام بأن رجلا مسلحا احتجز 15 رهينة داخل مصرف في مدينة كوارلي في جورجيا ويطالب السلطات بدفعه فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.

يتبع..