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وسائل إعلام: مسلح يحتجز 15 رهينة داخل مصرف في جورجيا

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وسائل إعلام: مسلح يحتجز 15 رهينة داخل مصرف في جورجيا
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أفادت وسائل إعلام بأن رجلا مسلحا احتجز 15 رهينة داخل مصرف في مدينة كوارلي في جورجيا ويطالب السلطات بدفعه فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.

يتبع..

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