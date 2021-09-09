الوكالة الأوروبية للدواء: إدراج متلازمة "غيلان باريه" كعارض جانبي "نادر جدا" للقاح أسترازينيكا

أعلنت الوكالة الأوروبية للدواء أنها "أدرجت متلازمة "غيلان باريه"، الاضطراب العصبي النادر، كعارض جانبي "نادر جدا" للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا".

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنه "لغاية 31 يوليو تم الإبلاغ عن 833 إصابة بهذه المتلازمة العصبية حول العالم في حين أعطي لغاية 25 يوليو أكثر من 592 مليون جرعة من لقاح فاكسزيفريا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا"، موضحة ان "لجنة تقييم المخاطر في مجال اليقظة الدوائية التابعة لها خلصت إلى أن العلاقة السببية بين لقاح فاكسزيفريا ومتلازمة غيلان باريه تعتبر على الأقل احتمالا معقولا".

وكانت الوكالتان الأوروبية للدواء والأمريكية للدواء قد أدرجتا، في وقت سابق، المتلازمة نفسها كأثر جانبي "نادر جدا" للقاح "جونسون آند جونسون"، لكنهما أشارتا إلى أن "فوائد اللقاح تفوق بأشواط المخاطر المحتملة".

يذكر ان متلازمة غيلان باريه هي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبب بضعفها أو حتى بشللها تدريجيا، وهو يبدأ غالبا في الساقين ويصعد أحيانا إلى عضلات التنفس ثم أعصاب الرأس والرقبة".