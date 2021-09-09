البرازيل تسجل 250 وفاة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل 250 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 يوم الأربعاء بالإضافة إلى 14430 حالة إصابة جديدة، حسبما أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 584421، بينما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 20 مليونا و928008.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

كما أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: وكالات