مصرع 4 طلاب عسكريين بحادث سير كبير في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني عن مصرع 4 طلاب عسكريين، الأربعاء، جراء حادث مروري شمال السودان أثناء عودتهم من المشروع الخلوي.

وذكر المكتب الإعلامي للقوات المسلحة السودانية، في بيان نقلته وكالة "سونا" الرسمية، أن الحادث أودى بحياة 4 طلاب عسكريين وإصابة آخرين تم إسعافهم إلى السلاح الطبي وحالتهم الصحية مستقرة.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الحادث وقع في منطقة الجيلي شمال الخرطوم بين عربة من طراز "لاندكروز" وحافلة ركاب، متحدثة عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا.

المصدر: "سونا" + وسائل إعلام سودانية