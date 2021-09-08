تقرير: الطاقة الشمسية قد تولد 40% من الكهرباء في أمريكا بحلول 2035

نشرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، تقريرا يظهر أن الولايات المتحدة قد تحصل على 40 بالمئة من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035.

وفي تقرير جديد، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، إن البلاد بحاجة إلى مضاعفة كمية الطاقة الشمسية المركبة كل عام على مدى السنوات الأربع المقبلة مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم في بيان إلى أن "الدراسة تسلط الضوء على حقيقة أن الطاقة الشمسية، أرخص وأنظف وأسرع مصادر الطاقة نموا ويمكن أن تنتج كهرباء كافية لكل المنازل في الولايات المتحدة بحلول عام 2035 وتوظف ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في هذا المجال".

المصدر: "رويترز"