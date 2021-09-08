وزير الخارجية الأمريكي: حكومة "طالبان" لا تبدو شاملة وعليها السماح بتسيير رحلات عارضة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الحكومة الأفغانية الجديدة، التي شكلتها حركة "طالبان"، لا تشمل جميع القوى السياسية للبلاد.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، هايكو ماس، في قاعدة رامشتاين غرب ألمانيا، إن الحكومة التي شكلتها "طالبان" لا تبدو شاملة لجميع الأطراف.

وصرح: "أعلنت طالبان أمس تشكيلة الحكومة المؤقتة الجديدة. نحن حاليا نقدر هذا الإعلان. لكن على الرغم من الادعاءات المزيفة بأن الحكومة الجديدة ستكون شاملة، تضم القائمة المعلنة حصرا أسماء من أعضاء طالبان أو المرتبطين بها من دون أي نساء".

وأضاف بلينكن: "نحن كذلك نشعر بقلق من اتصالات بعض هؤلاء الأشخاص وسجلاتهم السابقة".

وشدد على أن "طالبان" عليها أن تستحق الاعتراف بها، مبينا: "سنقرر ذلك انطلاقا من الإجراءات التي ستتخذها".

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي "طالبان" إلى السماح لرحلات الطيران العارض التي تقل على متنها أمريكيين وأفغان معرضين للخطر بمغادرة أفغانستان.

وقال بلينكن إن بلاده تبذل قصارى جهدها للسماح بإقلاع الطائرات لكن "طالبان" لم توافق على ذلك بعد.

وأضاف: "أوضحنا لكل الأطراف وأوضحنا لطالبان أن رحلات الطيران العارض تلك يجب أن تتمكن من المغادرة".

والطائرات التي تم استئجارها لنقل أشخاص من أفغانستان عالقة في مطار مزار الشريف الدولي، وقال بعض المنظمين إن وزارة الخارجية لا تبذل ما في وسعها لتسهيل مغادرة تلك الرحلات.

المصدر: وكالات