قرار محتمل في الدنمارك غير سار لللاجئين هناك

تخطط السلطات الدنماركية لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، وتعتزم حرمان المهاجرين، قادرين على العمل ولا يعملون، من تلقي المنحة الاجتماعية.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، في تصريح أمس الثلاثاء: "نريد أن نتبنى نهجا جديدا بخصوص الهجرة، يكون فيه من الضروري المساهمة والاستفادة"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتمكن المهاجرون واللاجئون من العثور على عمل على أساس دائم، فسيتعين عليهم العمل لعدد من الأيام أسبوعيا من أجل أن يحق لهم الحصول على الإعانة الاجتماعية من الحكومة.

وأوضحت أن الحكومة تسعى لدفع المهاجرين واللاجئين إلى التأقلم والاندماج في حياة المجتمع الدنماركي، وليس فقط الحصول على النقود.

المصدر: وكالات