روسيا تبحث مع الهند الوضع في أفغانستان

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، مع مستشار رئيس وزراء الهند للأمن القومي، أجيت دوفال، الوضع في أفغنستان، واتفقا على تنسيق الجهود في هذا الإطار.

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق خلال المباحثات التي جرت في نيودلهي، على تنسيق جهود الطرفين من أجل تهيئة الظروف لإطلاق عملية تسوية سلمية في أفغانستان على أساس الحوار بين الأفغايين.

وأشار المكتب الإعلامي في بيان إلى أن موسكو ونيودلهي متفقتان على أن معايير هيكل الدولة المستقبلية لأفغانستان يجب أن يحددها سكانها.

وجاء في بيان المكتب الاعلامي: "تم التأكيد على أهمية تحديد معالم هيكل الدولة المستقبلية لأفغانستان من قبل الأفغان أنفسهم، وكذلك على ضرورة منع تصاعد العنف والصراعات الاجتماعية والعرقية والطائفية في هذا البلد".

المصدر: تاس