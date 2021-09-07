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تركيا: الوجود الأميركي في سوريا مرتبط بوجود حقول النفط لذلك سيبقى جيشنا هناك

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تركيا: الوجود الأميركي في سوريا مرتبط بوجود حقول النفط لذلك سيبقى جيشنا هناك
Reuters
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن "الوجود الأميركي في سوريا مرتبط بوجود حقول النفط لذلك سيبقى جيشنا هناك".

وشدد أوغلو على أنه "يجب على الأميركيين أن يعلموا أنهم ليسوا في سوريا بدعوة منها وليس لديهم حدود مشتركة"، مشيرا إلى "أننا في سوريا لأن لدينا حدودا مشتركة وهناك خطر الإرهاب ولدينا الحق في أن نكون هناك".

وأضاف: "ندعم وحدة أراضي سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية".

المصدر: وكالات

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