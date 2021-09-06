أردوغان يصدر كتابا جديدا له

نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كتابا جديدا من تأليفه أطلق عليه عنوان "من الممكن إنشاء عالم أكثر عدلا" وبدأ بيعه في تركيا الاثنين.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، يروي أردوغان في كتابه الجديد تفاصيل مساعي بلاده لتحقيق العدالة للبشرية جمعاء، حيث يشير إلى المعضلات السياسة العالمية لا سيما الظلم وأزمة اللاجئين والإرهاب الدولي ومعاداة الإسلام والتمييز العنصري وازدواجية المعايير.

ويتحدث أردوغان في كتابه عن الحاجة إلى إصلاح شامل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، ويلفت إلى مشاكل الشرعية والوظيفة والشمولية والتمثيل في الأمم المتحدة.

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ويشدد أردوغان في كتابه على إمكانية إنشاء "عالم أعدل" من خلال اقتراح نموذجي ومبدئي وشامل واستراتيجي وقابل للتطبيق من أجل الأمم المتحدة، حيث يتم فيه ضمان العدالة في التمثيل وإلغاء امتياز حق النقض.

ويتضمن كتاب الرئيس أردوغان الرسائل التالية:

"لا أحد بريء في عالم يموت فيه الأطفال"

"العدالة هي واحدة من أكثر القضايا المطلوبة في جميع أنحاء العالم اليوم. المؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل العالمي هي للأسف في حالة جمود كبير"

"في عصر فقد الرحمة، تقع على عاتقنا مسؤولية أن نكون ممثلين للعدالة وصوت الضمير"

"سنستمر في القول إن "العالم أكبر من خمسة" حتى يتم إنشاء نظام يكون فيه المحق قويا، وليس القوي هو المحق"

"مشاكل اليوم لا يمكن حلها بمؤسسات تتشكل وفقا لاحتياجات الماضي. ومن الواضح أيضا أن هذه المؤسسات تنتج مشاكل جديدة"

"وفقا لمفهومنا، فإن العدالة هي التي ستكفل الخلاص والسعادة في العالم، وإننا بحاجة إلى نظام عالمي يمنح الثقة والأمل، من أجل إنشاء عالم أعدل".

وسيتم التبرع بجميع عائدات الكتاب الذي تجري ترجمته إلى لغات عالمية عدة مثل الإنكليزية والعربية والألمانية والفرنسية والروسية والإسبانية، إلى إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد".

المصدر: "الأناضول"