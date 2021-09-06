زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب غرب كندا

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مساء الاثنين، زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر غرب كندا.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد نحو 164 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من بلدية كيتيمات في كولومبيا البريطانية بغرب كندا.

وأضافت الهيئة، في بيان مقتضب، أن مصدر الزلزال كان على عمق 15 كيلومترا تحت الأرض.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وجود إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: "رويترز" + وكالات