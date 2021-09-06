تركيا تسجل 20962 إصابة و271 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، الاثنين، 20962 إصابة و271 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأعلنت الوزارة ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20962، مقابل 20033 السبت و19391 الأحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6.519 مليون حالة.

وذكرت أنها رصدت 271 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 278 السبت و269 الأحد، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا إلى 58377 شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 29327 مريضا لتصل حصيلة المتعافين إلى نحو 5.960 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT