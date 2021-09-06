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بالفيديو.. بايدن يحتفل بعيد العمال بتقديم الشطائر لأعضاء النقابات

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بالفيديو.. بايدن يحتفل بعيد العمال بتقديم الشطائر لأعضاء النقابات
الصورة من "تويتر"
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احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد العمال، اليوم الاثنين بتقديم الشطائر لأعضاء النقابات، والذين وصفهم بأنهم من قام ببناء الطبقة الوسطى في البلاد.

ونزل بايدن الذي كان يرتدي ملابس غير رسمية ونظارات شمسية، من سيارته الرياضية ممسكا بصناديق شطائر من Capriotti، وهي سلسلة مطاعم تأسست في ويلمنغتون، في مسقط رأسه في ولاية ديلاوير، عام 1976.

ووضع بايدن الصناديق على طاولة جنبا إلى جنب مع أطعمة أخرى في حدث أقامته إحدى الجمعيات النقابية لعمال الكهرباء المحلية 313 في نيو كاسل بولاية ديلاوير.

كما صافح وتحدث مع مجموعة من الرجال، وبعد عدة دقائق من الدردشة مع أعضاء النقابة، قال لهم بايدن: "هيا فلنذهب للحصول على شيء نأكله".

كما تحدث على الهاتف مع والدة أحد أعضاء النقابة، وأخبرها أنه كان مع النقابة منذ انتخابه لأول مرة لمنصب عام في أوائل السبعينيات.

وقال بايدن قبل انتهاء المكالمة الهاتفية: "أردت فقط أن أقول لك مرحبا".

المصدر: AP

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