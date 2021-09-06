بالفيديو.. بايدن يحتفل بعيد العمال بتقديم الشطائر لأعضاء النقابات

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد العمال، اليوم الاثنين بتقديم الشطائر لأعضاء النقابات، والذين وصفهم بأنهم من قام ببناء الطبقة الوسطى في البلاد.

ونزل بايدن الذي كان يرتدي ملابس غير رسمية ونظارات شمسية، من سيارته الرياضية ممسكا بصناديق شطائر من Capriotti، وهي سلسلة مطاعم تأسست في ويلمنغتون، في مسقط رأسه في ولاية ديلاوير، عام 1976.

President Joe Biden marks Labor Day by delivering deli sandwiches to union members pic.twitter.com/wV3wunoEHk — The Hill (@thehill) September 6, 2021

ووضع بايدن الصناديق على طاولة جنبا إلى جنب مع أطعمة أخرى في حدث أقامته إحدى الجمعيات النقابية لعمال الكهرباء المحلية 313 في نيو كاسل بولاية ديلاوير.

كما صافح وتحدث مع مجموعة من الرجال، وبعد عدة دقائق من الدردشة مع أعضاء النقابة، قال لهم بايدن: "هيا فلنذهب للحصول على شيء نأكله".

📸 : Pres. Biden brought sandwiches from Capriottis Sandwich Shop during his visit to the International Brotherhood of Electric Workers in New Castle, Delaware. https://t.co/2g9Dnu72oopic.twitter.com/1E8pSzFjkr — ABC News (@ABC) September 6, 2021

كما تحدث على الهاتف مع والدة أحد أعضاء النقابة، وأخبرها أنه كان مع النقابة منذ انتخابه لأول مرة لمنصب عام في أوائل السبعينيات.

وقال بايدن قبل انتهاء المكالمة الهاتفية: "أردت فقط أن أقول لك مرحبا".

المصدر: AP