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هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سواحل تايوان

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هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سواحل تايوان
Reuters
صورة تعبيرية
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سجلت هزة أرضية بقوة 5.9 درجة، اليوم الاثنين، قبالة الساحل الشرقي لتايوان، وفق ما نقلته خدمة رصد الزلازل في الجزيرة.

وحُدد مركز الهزة على بعد 49 كم جنوب شرق مدينة هوالين، وعمق 41.7 كم تحت قاع البحر، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار أو خطر حدوث تسونامي.

ويعتبر الجزء الشرقي للجزيرة من أكثر المناطق خطورة من حيث الزلازل في آسيا.

المصدر: RT

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